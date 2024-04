Viaggi | i globetrotter del «paesello»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 aprile 2024) È scattata la voglia di andare in vacanza nei luoghi delle proprie origini (o in quelli delle star) Vista da Hollywood l’Italia è un red carpet lungo 1.600 chilometri, quanti ne corrono da Aosta a Palermo. Negli ultimi anni è una sfilata continua di celebrità lungo lo stivale alla ricerca delle radici. Lo chiamano turismo delle origini, dell’albero genealogico. In potenza è un affare colossale anche se, per ora, è molto gossip e relativamente poco costrutto perché l’Italia s’è desta da pochissimo sugli orizzonti del nuovo marketing turistico. Le cifre, però, parlano chiaro: c’è una potenziale platea di 60 milioni di turisti (nel mondo si contano non meno 80 milioni di persone di origini italiane). Oggi ne accogliamo meno di un settimo con un introito stimato sui 6 miliardi di euro. Ma da quel che si capisce la tendenza ormai è avviata. A farsi la foto da mettere nell’album di famiglia ...