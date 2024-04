Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)DEL 6 APRILEORE 18.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCONE è SCORREVOLE TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA SEMPRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBAN DELLA A24 CIRCONE REGOLARE TRA PORTONACCIO E FIORENTINI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA PONTINA ANCHE QUI INCIDENTE RIMOSSO, TUTTAVIA PERMANGONO LE CODE PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA PER CONSENTIRE I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA DEL CAVALCAVIA AL CHILOMETRO 19 CIRCA, IN DIREZIONE TERRACINA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO ...