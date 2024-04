Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)DEL 6 APRILE 2025 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA FIRENZE-, L’INCIDENTE NON HA CREATO DISAGI ALLA CIRCONE, DUNQUE, TRAFFICO SCORREVOLE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24, LA CIRCONE È REGOLARE SUL TRATTO URBAN DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE DA PORTONACCIO A FIORENTINI, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI E PER UN INCIDENTE TRA SPINACETO A CASTELNO, IN DIREZIONE LATINA IN CHIUSURA LO SPORT C’È ATTESA PER IL DERBY CAPITOLINO QUESTA SERA FISCHIO DI INIZIO ALLE ...