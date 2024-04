Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)DEL 6 APRILE 2025 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-, SIAM TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VABILITÀ SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E A24-TERAMO, SIAO SULLA CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONESUD PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA DA SPINACETO A CASTELNO, IN DIREZIONE LATINA CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3-VITERBO, TERMINATI GLI ACCERTAMENTI GIUDIZIARI, è RIPRESA I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO LIMITAZIONI ...