Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)DEL 6 APRILE 2025 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRAFIUMICINO E OSTIENSE. IN INTERNA, INVECE, PER TRAFFICO SI STA IN CODA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. PER UN PRECEDENTE INCIDENTE PERMANE CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA; SULLO STESSO TRATTO È ATTIVO UN CANTIERE, PER IL QUALE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PER COLORO CHE INTENDONO RAGGIUNGERE IL LITORALENO, SEGNALIAMO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA. TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE ANCORA SOSPESA SULLA FL3VITERBO ...