Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 6 aprile 2024)DEL 6 APRILE 2025 ORE 08.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE SI MANTIENE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE. SULLA A1 MILANO NAPOLI È STATO RIAPERTO IL NODO CON LA A24TERAMO VERSOE VERSO TERAMO CON PROVENIENZA FIRENZE. QUALCHE DISAGIO, INVECE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEAANCONA, INFATTI, LA CIRCONE È SOSPESA PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI TERNI; POSSIBILI RITARDI E CANCELNI PER I TRENI REGIONALI E INTERCITY. PERMANE SOSPESA ANCHE LA LINEA FL3VITERBO TRA BRACCIANO E ANGUILLARA PER UN INTERVENTO ...