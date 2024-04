Via cacicchi e capibastone | campo largo | Conte mette Schlein all' angolo | il grillino tenta lo scacco matto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) "Io dico solo questo: dire che io, il Movimento 5 stelle, favoriamo la destra è un ragionamento malato e viziato. Forse sono gli scandali della politica, quando ci sono, che favoriscono la destra". Nel fuè ormai guerra aperta. Giuseppe, dopo gli scandali che hanno colpito il Pd in Puglia, è tornato a colpire duro contro gli alleati dem. O meglio, ex alleati. Perché Pd e M5S, nelle prossime competizioni, andranno divisi. A reggere è soltanto l'accordo in extremis trovato sulla Basilicata, dopo il balletto tra Lacerenza, Chiorazzo e Marrese. Da lì in avanti, è franato tutto. In Piemonte non ci sarà il, così come alle comunali di Bari. È stato proprio Giuseppead annunciare la rinuncia del Movimento a correre con i dem, dopo lo scandalo dei voti ...