Verstappen in pole a Suzuka! La griglia di partenza del GP del Giappone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 aprile 2024) Il weekend del GP delè entrato nel vivo! I piloti sono scesi in pista per le qualifiche del quarto round della stagione di F1. Dopo la delusione di Melbourne,torna in grande spolvero. Le qualifiche del GP delterminano con una doppietta Red Bull: Maxè inposition, davanti al compagno di squadra Sergio Perez, terzo Lando Norris. Sainz è il miglior pilota Ferrari, quarto al termine del Q3. Lo spagnolo si lascia alle spalle il connazionale Alonso e Piastri. Settimo invece Hamilton, seguito da Leclerc, solo ottavo oggi in pista. Le parole dei top-3: “è una pista molto sensibile per l’asfalto, per le gomme, quindi vai al limite. L’importante era andare ine anche se il giro non era perfetto ci siamo riusciti. ...