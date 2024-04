Verona-Genoa domenica 07 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 6 aprile 2024) Sfida trache ha particolare rilevanza soprattutto per i padroni di casa, impegnati nella corsa salvezza e reduci dal pareggio 1-1 sul campo del Cagliari, un punto prezioso dopo la sconfitta contro il Milan per il terzo risultato utile nelle ultime quattro giornate che ha permesso alla squadra di Baroni di portarsi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Suona l` allarme in casa Genoa in vista della trasferta di domenica pomeriggio in casa del Verona . Non bastassero le defezioni certe dello squalificato... (calciomercato)

Il Genoa di Gilardino è atteso dalla trasferta delicata contro il Verona al Bentegodi: emergenza in attacco per il grifone Il Genoa di Gilardino è atteso dalla trasferta delicata contro il Verona al ... (calcionews24)

Genoa, Gudmundsson accelera. Addio febbre, vuole giocare a Verona. Con lui è pronto Messias - La partita contro il Verona si avvicina. Quest’oggi è tempo di rifinitura ... Gudmundsson farà coppia in attacco molto probabilmente con Messias, autentico jolly del Genoa che sette giorni fa ha ...genova.repubblica

Programma giornaliero, oggi per il Verona rifinitura e conferenza - Marco Baroni nel pomeriggio incontrerà la stampa per presentare la sfida tra l'Hellas Verona e il Genoa. Il programma odierno ...calciohellas

Genoa si prepara per la sfida contro l'Hellas Verona - Il Genoa è in piena preparazione per la prossima sfida contro l'Hellas Verona. L'attaccante islandese Albert Gudmundsson era in dubbio per la partita a causa di un lieve attacco febbrile. Tuttavia, la ...informazione