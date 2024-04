Verini Pd | Grave lucrare sulle divisioni Restiamo uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Senatore Walter, capogruppo Pd in commissione antimafia, si può ancora ricomporre il campo progressista barese dopo che Giuseppe Conte ha disdettato le primarie? "Davanti a quel che è accaduto, e non si può far finta che non si tratti di fatti gravi e conclamati dalle inchieste, penso che le forze politiche che in questi 20 anni hanno cambiato in meglio il volto di Bari e della Puglia dal punto di vista della legalità e non solo, abbiano il dovere di cogliere l’occasione per salvare il meglio delle esperienze di questi anni per fare un salto di qualità forte e innovativo". Compreso il M5s di Conte? "Sarebbese qualcuno pensasse diqualcosa rispetto a questa situazione, come sembra voler fare Conte, invece di affrontarla insieme. Dividendoci c’è il rischio che a Bari si faccia un regalo alla destra. Che non ha ...