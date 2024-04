Venezia ancora nel mirino degli eco-vandali | blitz alle Gallerie dell’Accademia | proclami deliranti

(Di sabato 6 aprile 2024) Dal sito di nuova.geolocal.it apprendiamo dell’ultima bravataeco-di Ultima Generazioneriedi. Sei tra ragazze e ragazzi si sono cosparsi le mani di colla e poi si sono attaccati sotto al quadro di Francesco Guardi «Il bacino di San Marco con l’isola di San Giorgio e la Giudecca», sottolineando come i danni della crisi climatica si ripercuotano in primis su, città fragile già di per sé». «Il Mose terrà fino a 60 cm di aumento del livello del mare, e poi?», hanno chiesto i giovani, srotolando un cartello con una data: 2044. Data che, secondo gli attivisti, sarà un ultimatum: che succederà dopo? La crisi climatica permetterà la sopravvivenza delle persone? E che vita sarà? I loro ...

Serie B, 32esima giornata: frena ancora il Parma. Como corsaro a Catanzaro - Manca all’appello Ascoli-Venezia, che andrà in scena nel pomeriggio di domani. Parma 66, Como 61, Cremonese 59, Venezia 57*, Catanzaro 52, Palermo 50, Brescia 45, Sampdoria 44 (-2), Cittadella 42, ...ilnapolionline

L’Ascoli sfida il Venezia, Carrera : “Serve la cattiveria giusta” - Ascoli.- “Nella sfida col Venezia tutto è possibile, sappiamo che affronteremo una squadra forte, col miglior attacco della B, quindi non dovremo sbagliare l’atteggiamento in campo e usare aggressivi ...cronachemarche

Venezia, Vanoli: “Pohjanpalo potrebbe non esserci ad Ascoli per la nascita del figlio, abbiamo soluzione di riserva” - Venezia, Vanoli: “Pohjanpalo potrebbe non esserci ad Ascoli per la nascita del figlio, abbiamo soluzione di riserva” - picenotime.it - IT ...picenotime