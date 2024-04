Vendetta inevitabile | decideremo come e quando | l' Iran assicura una prova di forza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) Israele e Stati Uniti sono in allerta per la possibile reazione dell'dopo l'attacco aereo israeliano di questa settimana a Damasco che ha ucciso sette comandantiiani. Lo riporta il New York Times, secondo cui funzionariiani ritengono che Teheran sia determinata a rispondere. E la conferma arriva dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armateiane Mohammad Bagheri: "L'attacco israeliano non rimarrà senza risposta. Ladell'e Teheran decideràeffettuare l'operazione di rappresaglia", ha affermato. "Il recente attacco israeliano alla sede del consolatoiano nella capitale siriana, Damasco, è una sorta di follia e rappresenta il suicidio del regime sionista", ...