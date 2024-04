Vela | Trofeo Princesa Sofia 2024 | trionfi per Tita-Banti e Germani-Bertuzzi

(Di sabato 6 aprile 2024) Buon successo dell’Italia al, prestigiosa rassegna digiunta alla sua cinquantatreesima edizione valida anche come tappa inaugurale della World Cup Series. A quattro mesi dai Giochi Olimpici di Parigii nostri ragazzi si sono ben comportati in quel di Palma di Maiorca, dimostrando grande competitività in tutte le classi, rendendosi protagonisti di un’ultima giornata di gare viziata dall’assenza di vento, fattore che ha mutato non poco il tabellino di marcia. Doppietta azzurra nei Nacra 17 con il trionfo del binomio dei sogni Ruggero-Caterinache, già aritmeticamente con la vittoria in tasca, hanno chiuso i conti con 106 punti totali e 77 punti netti, staccando sensibilmente i connazionali Gianluigi ...

nove equipaggi spalmati in sette finali; è questo il bottino azzurro in vista della medal Race valida per il Trofeo Princesa Sofia 2024 , competizione internazionale di Vela valida come primo ... (oasport)

Vela, Trofeo Princesa Sofia 2024: trionfo per Tita-Banti e Germani-Bertuzzi, secondo - Buon successo dell'Italia al Trofeo Princesa Sofia 2024, prestigiosa rassegna di Vela giunta alla sua cinquantatreesima edizione valida anche come tappa inaugurale della World Cup Series. A quattro me ...oasport

Trofeo Princesa Sofia, Tita e Banti medaglia d'oro - Il tuo browser non supporta il tag video. Quinto giorno per il 53° Trofeo Princesa Sofìa a Palma de Mallorca, con condizioni di vento leggero, quasi leggerissimo nella baia e punte massime di 12 nodi ...pressmare

Vela, Trofeo Princesa Sofia 2024: nove equipaggi italiani conquistano la medal race! - Nove equipaggi spalmati in sette finali; è questo il bottino azzurro in vista della Medal Race valida per il Trofeo Princesa Sofia 2024, competizione internazionale di Vela valida come primo appuntame ...oasport