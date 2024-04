Vasche di laminazione e sponde Dalla Regione 200 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) L’ingegneria idraulica al servizio della sicurezza e della lotta al cambiamento climatico per scongiurare esondazioni. Dalledi, realizzate e da realizzare, l’ultima in itinere a Gessate, costo che sfiora i 6, al potenziamento delledi fiumi e torrenti, in una decina d’anni il Pirellone ha investito su questo fronte 200nell’hinterland. Dietro al lungo elenco di interventi, una filosofia precisa, "prevenire per evitare tragedie e conta dei danni - spiega Gianluca Comazzi, assessore regionale alla partita – in questo caso significa neutralizzare la piena dei corsi d’acqua". Con questo obiettivo sono stati portati a termine i lavori per contenere il Trobbia in caso di piogge eccessive a Masate e nel Rione Vallone, 12di opera, fra le ...