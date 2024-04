Varese accorcia la serie con Pergine | oggi c’è gara 4

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Ancora una volta con le spalle al muro, ancora una volta in grado di reagire con orgoglio. Nella3 della finale di IhLha superato 3-1al termine di un match dominato davanti al proprio scatenato pubblico. I Mastinino così lascudetto sull’1-2 e mandano un segnale chiaro agli avversari: "Siamo i campioni in carica, non ci faremo scucire il tricolore facilmente". La partita, a differenza delle prime due sfide di questa finale, non ha mai avuto molta storia. Come sempre i gialloneri sono entrati in campo col giusto spirito e dopo soli tre minuti si sono portati in vantaggio con Majul. Il messicano, vero fuoriclasse dima finora in ombra in questascudetto, si è preso la squadra sulle spalle risultando l’MvP a fine ...