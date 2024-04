Vanity Fair martedì in regalo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Ancora unspeciale con La Nazione. Si rinnova ognil’appuntamento conche i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero riflettori sull’attrice statunitense Anne Hathaway. Gli ultimi cinque anni hanno rappresentato per lei un cambio di rotta esistenziale: ha chiuso con l’alcol, ha avuto un secondo figlio, ha compiuto 40 anni e si è presa cura di sé con maggiore attenzione. "Per la prima volta sento di conoscermi a fondo. Sono connessa a me stessa con la testa e con il cuore. Non vivo in base a quello che gli altri pensano di me: oggi, anche ridere mi viene più facile", racconta.