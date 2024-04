Vandali in centro | situazione fuori controllo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Azione Grosseto denuncia la propria preoccupazione per i "fatti dismo che sembra non abbiano soluzione di continuità, in piazza della Palma, piazza Nassiriya, zone e vie limitrofe, associate anche ad eventi criminosi di spaccio". Tali situazioni , più volte denunciati da cittadini e commercianti, "sembrano– aggiunge Azione – e il metodo impunito, pare irridere la comunità intera. La presenza dell’esercito in piazza Marconi, spesso nella solitudine della piazza stessa , mostra quanto sia indispensabile, per la sicurezza dei cittadini, trovare soluzioni diverse, da rinvenire quanto prima per offrire sicurezza in concretezza e non sicurezza di pura immagine ed apparente, anche per le evidenti e risapute competenze diverse che hanno i vari protagonisti artefici dell’ordine pubblico: vigili urbani, polizia, ...