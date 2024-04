Vandali danneggiano il quagliodromo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Danni per oltre 20mila euro aldi Quinzano d’Oglio, dopo un blitz animalista poco dopo la mezzanotte. Ad accorgersene, Stefano Tarletti, presidente dell’associazione. "In 11 minuti ho raggiunto il– racconta – dalla Statale vedevo le luci al neon delle lampade tipo frontalini". Al suo arrivo, ierano andati via, lasciando lo scempio: tutto distrutto, scritte contro i cacciatori ("infami assassini"), un’ingiuria contro l’assessore regionale Barbara Mazzali, e la firma sulla porta che riporta all’Alf (Animal Liberation Front). Dalla struttura non è stato portato via nulla, solo la telecamera, ma qualche immagine è rimasta nella memoria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Chiari, per i rilievi. "Ma la gara oggi la facciamo. È in memoria di Santino Bertoli". F.P.