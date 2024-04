Valsa Group | i soliti limiti Con la Lube un ko ’tipico’

(Di sabato 6 aprile 2024) A intensità molto minori, questa va detto. Il copione visto trae Modena giovedì sera, nel match d’esordio del gironcino per il quinto posto, ha però rispecchiato in tutto e per tutto quanto visto durante la stagione, dall’una e dall’altra parte. Una Modena capace di recuperare gli svantaggi ma mai di concretizzare l’abbrivio psicologico delle rimonte, a tratti disordinata e molto discontinua nel rendimento all’interno sia del match nel suo complesso che dei singoli parziali. Unacon individualità decisamente superiori, che può essere messa in seria difficoltà con un servizio efficace, che nel complesso però sembra nettamente superiore alla: la dimostrazione sta nelle accelerate che nel primo, nel secondo e nel quarto set De Cecco e compagni hanno impresso alle loro giocate, creando con relativa ...

Buona la prima nel Girone per il 5° Posto, Civitanova batte Modena 3-1 - PALLAVOLO - L’avventura della Cucine Lube Civitanova nei Play Off 5° Posto si apre con una vittoria in quattro set (25-20, 25-19, 10-25, 25-22) contro la Valsa Group Modena all’Eurosuole Forum. Un ...corrierenews

Playoff quinto posto, Valsa subito ko. Contro la Lube solo un set positivo - L’impressione è che la Valsa Group debba innestare tutt’altra marcia se vuole recitare un ruolo da protagonista fino in fondo in questo playoff che qualifica alla Challenge Cup. Se si esclude un set a ...ilrestodelcarlino

Play Off 5° posto: Civitanova supera Modena in quattro set - Nella partita d'esordio la formazione di Blengini vince 3-1 (25-20, 25-19, 10-25, 25-22) anche se nel terzo set è andata in black out lasciando l'iniziativa completamente nelle mani di Rinaldi e soci ...corrieredellosport