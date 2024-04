Usa | Australia | Giappone | Filippine Esercitazione nel Mar Cinese con messaggio a Pechino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 aprile 2024) Le forze armate di Stati Uniti,condurranno domani un’congiunta – “Maritime Cooperative Activity” la chiama il Pentagono – mettendo in movimento un nuovo sistema di alleanze che di fatto include già anche Manila, ormai sempre più centrali per le dinamiche nella regione. Quello messo in mare sarà il primo esempio di come lelavoreranno insieme a tre dei quattro del Quad (il sistema di cooperazione tra Washington, Canberra, Tokyo e New Delhi): la presenza filippina arricchisce la scena, ma probabilmente non per sostituire l’India, partner fondamentale degli Usa nell’articolata strategia nell’Indo Pacifico. Le esercitazioni marittime dureranno un giorno e riguarderanno attività di comunicazione e manovre di sorveglianza nella Zona economica esclusiva ...