Uno sguardo alla Fiera Antiquaria di Aprile attraverso l’obiettivo di Felice Rogialli

La Gazzetta dello Sport – ADL dà uno sguardo in casa Parma : pensa alla coppia Pederzoli-Pecchia L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro … L'articolo ADL dà uno sguardo ... (forzazzurri)

Due uomini sospettati per l’attacco alla Crocus City Hall, vicino Mosca , sono arrivati al tribunale distrettuale della capitale russa. La Corte , presidiata d alla polizia, dovrebbe stabilire le ... (open.online)

ELEZIONI COMUNALI – ROVERETO (TN) * CANDIDATA SINDACA ROBOL: « UNO sguardo AL FUTURO, A PARTIRE DALLE OPPORTUNITÀ CHE OFFRE - Oggi, sabato 6 aprile alle ore 11,00 in Piazza Loreto a Rovereto, la candidata Sindaca Giulia Robol ha incontrato la numerosa cittadinanza alla manifestazione di apertura della campagna elettorale, ...agenziagiornalisticaopinione

A Palazzo Vecchio la mostra 'Codice Rustici. Uno sguardo rinascimentale su Firenze d’oggi' - L’esposizione Codice Rustici. Uno sguardo rinascimentale su Firenze d’oggi è visitabile gratuitamente nei giorni e negli orari di apertura del Museo di Palazzo Vecchio (tutti i giorni 9/19, eccetto il ...055firenze

Meteo, preoccupazione per il trapasso verso La Niña, dal WMO - In questo periodo, l’attenzione generale si concentra sull’evoluzione delle condizioni climatiche globali, con uno sguardo particolare verso il fenomeno meteorologico noto come La Niña. Tale fenomeno, ...meteogiornale