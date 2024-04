Una ‘Topolino’ per aprire qualsiasi tipo di porta

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli e della Compagnia di Poggioreale hanno arrestato tre persone, di 36, 48 e 52 anni, perché gravemente indiziate di furto in abitazione. Dopo alcune segnalazioni di un’autovettura ‘sospetta’, di passaggio lungo via Nazionale delle Puglie, nel comune di Casoria, i militari hanno osservato due persone uscire da un portone, poi entrare a bordo di un’autovettura guidata da una terza persona. Il controllo è scattato immediatamente, nella disponibilità dei fermati denaro per diverse centinaia di euro, una fede nuziale e degli attrezzi di vario genere funzionali all’attività di scasso. Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri è risultato che, l’anello e la somma di denaro, erano stati sottratti poco prima introducendosi in un appartamento la cuidi ingresso era stata aperta con una chiave ...

