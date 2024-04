Una domenica di vini e pagnotte a Mercato Saraceno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Per la prima voltadedica una giornata ai suoilocali, alla pagnotta e ai dolci tipici mercatesi. Con l’iniziativa "Passi e parole di vino", domani dalle 10 fino alle 18 si potrà trascorrere una giornata di primavera fra vigne e cantine, alla scoperta deidella Valle del Savio, recandosi direttamente, a piedi o in bicicletta, nelle cinque cantine di produzione mercatesi, Cantina Braschi, Tenuta Casali, Castello Montesasso, Tenuta Santa Lucia, Podere Vertaglia. Nei punti d’accoglienza (parcheggio della Scuola Media in via E. Fermi) saranno in vendita i calici con apposita tasca, i ticket degustazione e la mappa cartacea col percorso delle cantine. Nel pomeriggio sarà invece piazza Mazzini protagonista dell’evento; dalle 15 si animerà con stand di prodotti enogastronomici, e tutti i dolci ...