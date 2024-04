Un secolo di storia calcistica del Bastia | testimonianze dei protagonisti e sfide in arrivo

(Di sabato 6 aprile 2024) Undiripercorso attraverso ledei. Ilsi da appuntamento oggi alle ore 17,30 all’auditorium Sant’Angelo per rivivere insieme esperienze e aneddoti biancorossi dal 1924 ad oggi. Un’iniziativa curata da chi, negli anni, ha seguito le gesta bastiole sulla carta stampa e nelle emittenti televisive. Fabio Marracci condurrà l’evento che vedrà la partecipazione di Armando Lillocci, Leonello Carloni, Giacomo Cavarai, Adriano Cioci e Lucio Raspa a raccogliere ledi presidenti, giocatori e allenatori che sono stati parte attiva dellabiancorossa. Il tutto alla vigilia della sfida che domani, alle 15, vedrà la prima squadra di Antonio Alessandria di scena ad Acquasparta in casa ...

Era il 31 marzo 1974:- 3a Sgambàda a Mirandola, 18,5 chilometri. ’ oggi ’, 1 Aprile 2024: 36esima Camminata della solidarietà a Modena, 12 chilometri complessivi. Non sono molti i ’runners’ che ... (sport.quotidiano)

Per la Rai, Dio creò il Mondo non prima del 1922 - Ma questa ignoranza della storia non è la cosa che fa più rabbia. Se almeno, essendo l’interesse esclusivo concentrato su un secolo o poco più, di questo secolo si avesse un’accettabile conoscenza: ma ...italiaoggi

Viterbo – 45° anniversario dell’Università della Tuscia - e in parte alla storia del complesso di Santa Maria in Gradi. Si ha notizie che già nel tredicesimo secolo esistessero a Viterbo studi itineranti, presso i quali si insegnavano le discipline del ...teleradio-news

Tenute Chiaromonte: da un secolo la Puglia nel calice - Dal 1826 la cantina di Acquaviva delle Fonti produce l’esclusivo Primitivo, in una proprietà che comprende oltre 60 ettari di uliveti e vigneti ...quotidiano