“Un prete tra la gente” | il fratello racconta don Renzo Cortese

(Di sabato 6 aprile 2024) Poco prima di Pasqua è uscita una nuova edizione di ‘Untra la’, il libro che la famiglia di donaveva voluto dedicare alla memoria del sacerdote scomparso il 12 ottobre del 2021. Il volume scritto dalminore Roberto, traccia la figura e le opere del sacerdote che, per vent’anni, fino al 2017 ha retto la parrocchia di San Francesco. Nel libro sono riportate esperienze significative anche nel campo della carità e i suoi viaggi in aiuto alle popolazioni martoriate dalla guerra. Ad esempio, nell’estate del ‘75, quando era assistente diocesano della Gioventù di Azione cattolica, coinvolgendo molti giovani volontari, riuscì, col carretto che egli stesso trainava per le vie della città, a raccogliere indumenti da poter inviare alla missione di ...