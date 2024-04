Un grande teatro | servizi e aree verdi Il nuovo centro di Oste è più vicino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) IIlurbano disi appresta a diventare realtà ed entro maggio sarà allestito il cantiere per la partenza dei lavori. A Montemurlo, nella frazione diverrà realizzato un edificio plurifunzionale che accoglierà il, deipubblici per la collettività e degli spazi. Sul terreno dell’ex Fabbrica Rossa nascerà quindi un luogo dedicato alla cultura e aicon una operazione di rigenerazione urbana, unica nel suo genere. Nel mese di marzo, lo ricordiamo, è stato consegnato il progetto esecutivo ed ora sono in fase conclusiva le operazioni di verifica e validazione del progetto stesso. Con gara d’appalto sono stati assegnati i lavori alla ditta E.co.res srl che ...