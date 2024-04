Un drink con… Michela Moioli | “Sto di nuovo bene e sono felice Milano-Cortina è un sogno | voglio divertirmi”

Becca il marito al ristorante con l'amante, la figuraccia diventa internazionale: La donna che era con l'uomo, visibilmente sorpresa, ha comunque salutato con un gioioso 'Ciao!' , ... dopo aver gettato per stizza la fetta di limone che aveva in mano del drink, ha poi lanciato un'...

Ehi, robot Toni: il solito per favore. Come lo sai fare tu: Quello che servirà i drink in via Carlo Alberto sarà il primo "Toni" operativo in Italia. Ecco come Toni prepara i suoi cocktail "Agirà con il supporto dell'uomo" chiarisce Rossetti. Si riferisce non ...