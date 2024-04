“Un canestro per l’autismo” in serie A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Per il decimo anno Estra Pistoia Basket 2000 sostiene Autismo Apuania per il ‘Basket Blue Day–Unper’. Domani, alle 19.30, nella 26ª giornata di diA1 per la partita Estra-Unahotels Reggio Emilia, al PalaCarrara di Pistoia i ragazzi del progetto ‘Basket Aut’ saranno in campo con i giocatori per un momento di condivisione. "L’attività sportiva, e il basket in particolare, sono uno strumento importante per la persona autistica: per questo diverse associazioni sostengono progetti mirati a far giocare a basket bambini e ragazzi autistici con istruttori e operatori specializzati. E’ uno speciale evento per mettere in evidenza la vita, l’integrazione e le problematiche di questi ragazzi" spiega il vice-presidente di Autismo Apuania Mario Alberti.