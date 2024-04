Un bando per i centri storici | Per le attività 18mila euro Idea di Maccanti e Parrella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) SANTA MARIA A MONTE "E’ fondamentale che un’amministrazione riconosca l’importante ruolo che ledeirivestono nel garantire i servizi necessari alla popolazione". E’ con questa premessa che le consigliere del gruppo di opposizione “Viviamo“ in consiglio comunale a Santa Maria a Monte, Elisabettae Ilaria, hanno proposto l’apertura di unper ledeialla sindaca Manuela Del Grande e alla maggioranza. "Proposta che avremmo voluto discutere in consiglio comunale in base dell’articolo 11 del regolamento, cioè per “dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo“ – scrivono– Ma il sindaco non ha ritenuto ...