Ultime Notizie Roma del 06-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione ovviamente Yesterday in apertura di giornale guarda il Medio Oriente in apertura a secondo i media statunitensi Washington è in stato di massima allerta si sta preparando attivamente per un attacco significativo entro la prossima settimana da parte dell’Iran è disposta a quello israeliano di lunedì a Damasco che ha ucciso alti comandanti iraniani ad affermarlo alla CNN è un alto funzionario dell’amministrazione statunitense un imminente attacco iraniano è stato uno dei principali argomenti di discussione nella telefonata del presidente degli Stati Uniti Joe biden con il primo ministro Benjamin Netanyahu giovedì un attacco diretto contro Israele da parte dell’Iran è uno degli scenari peggiori a cui l’amministrazione biden si sta preparando in ...