Ultime Notizie Roma del 06-04-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’iran risponderà con il massimo danno per Israele dopo l’attentato di Damasco costato la vita al generale iraniano il cui funerale si è svolto questa mattina lo ha annunciato oggi il capo di stato maggiore dell’esercito accusando ancora una volta Tel Aviv dell’attacco gli Stati Uniti sono in stato di massima allerta si stanno preparando ad una ritorsione da parte dell’Iran che potrebbe avvenire la prossima settimana contro obiettivi israeliani e Americani nella regione a rendere noto e la CNN che cita un portavoce del dipartimento di Stato gli Stati Uniti ha poi reso noto la stessa Fonte hanno avvertito l’iran di non utilizzare l’attacco israeliano a Damasco come pretesto per colpire il personale strutture statunitensi torniamo in Italia scontro tra ultrà poche ore dal derby ...