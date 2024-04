Ultime Notizie Roma del 06-04-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a L’Aquila un fascio di luce acceso nel cortile centrale di Palazzo di Città Ha illuminato la notte nel XV Anniversario del terremoto che il 6 aprile 2009 provocò 309 vittime sconvolgendo la vita del capoluogo di altri 55 comuni in Abruzzo la commemorazione proseguita con una fiaccolata attraverso la città che ha toccato i luoghi più segnati dalla scossa delle tre e 32 la guerra medioriente lo stato ebraico riapre valico di aretes per il trasporto degli aiuti umanitari a Gaza dopo la telefonata intercorsa tra Joe biden e Benjamin ethanal è il presidente americano plaude stanno facendo quello che abbiamo chiesto il segretario di stato americano Anthony blinken e Claudia le azioni israeliani ma avverte sono sviluppi positivi il vero test sono i risultati di ...