Ultime Notizie Roma del 06-04-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il salario medio mensile nell’economia israeliano aumentato di nuovo nel gennaioriferisce l’ufficio centrale di statistica il salario medio di gennaio è stato di 3.292 euro in aumento del 58% rispetto a gennaio 2023 al netto dell’inflazione il salario medio di gennaioè stato ancora in aumento del 3,1% rispetto al 2023 intanto gli Stati Uniti sono in allerta per un imminente attacco dell’Iran contro Israele l’inchiesta israeliana sulla strage di operatori umanitari Non è credibile per il Washington Post l’energia avevano avvertito del pericolo per gli operatori umanitari di Gaza e L’Aquila ha ricordato le 3009 vittime del terremoto del 2009 importante che anche stavolta ha segnato momento di riflessione e ...