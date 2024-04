Ultime Notizie Roma del 06-04-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un fascio di luce accesa nel cortile centrale di Palazzo di Città illumina la notte del ricordo Nel XV Anniversario del terremoto che il 6 aprile 2009 provocò le 309 vittime sconvolgendo la vita del capoluogo abruzzese di altri 55 comuni in Abruzzo una notte che anche stavolta ha segnato momento di riflessione e raccoglimento con la fiaccolata che ha attraversato la città toccando luoghi più segnati dalla scossa registrata alle 33:32 un appuntamento che negli anni è cambiata ed ha voluto la sua forma senza mai cessare di rappresentare un momento di condivisione e segno di rinascita per una comunità che guarda al futuro senza lasciare dietro il passato voltiamo la pagina Se l’ipotesi di accordo tra e 5 stelle a Bari può essere ancora perseguibile lo si sapranno i prossimi ...