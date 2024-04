UFFICIALE | Giulia firma con la compagnia | apparizione tra il pubblico a NXT Stand & Deliver insieme a William Regal!

(Di sabato 6 aprile 2024) Poco prima dell’inizio dell’incontro tra Roxanne Perez e Lyra Valkyria,è apparsa tra ila NXT, fianco a fianco con. L’ormai ex lottatrice della STARDOMquindi ufficialmente con la WWE, chiudendo mesi di rumor e confermando quelli della giornata di oggi.IS HERE!!!! #Andpic.twitter.com/Rw2NqeRTOe— Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling ) April 6, 2024 Il tutto a pochi istanti dall’annuncio di Ava, General Manager dello show giallonero, che ha introdotto il nuovo NXT Women’s North American Championship, senza fornire ulteriori dettagli sull’assegnazione di questo secondo titolo dedicato alla divisione femminile di NXT.

