Ue contro la violenza di genere | a che punto siamo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 aprile 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo di Virginia Lemme, co-responsabile di “Rete per la parità” dei rapporti con le Università, del martedì 2 aprile 2024 dal sito asvis.it. Attesa ad aprile l’approvazione, ma l’attuale formulazione non soddisfa su stupri e molestie sul lavoro. Un articolo per ripercorrere gli sviluppi del testo e ricordare la necessità di un’Europa compatta per la tutela dei diritti. La proposta di Direttiva sulla lotta allale donne e alladomestica, il cui iter legislativo è stato avviato l’8 marzo 2022, giungerà ad aprile in Parlamento in seduta plenaria per l’approvazione definitiva. Potrebbe essere un passo importante per l’Unione europea, in quanto fino a ora non esiste un testo organico volto alla repressione dellasulle donne e della ...