Udinese-Inter | calano le probabilità per due | Inzaghi pronto a rimediare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) Si avvicina, alla quale probabilmente non prenderanno parte due nerazzurri. Ecco la situazione nello specifico e le intenzione di Simone. RISPOSTE – L’allenamento odierno dell’, a due giorni dal match di campionato contro l’, ha reso più chiara la situazione di due infortunati di Simone. Il primo è Stefan De Vrij, indisponibile dal periodo di sosta con le Nazionali per un infortunio rimediato in ritiro con l’Olanda. Il difensore olandese proprio oggi avrebbe dovuto unirsi al gruppo nerazzurro per l’allenamento, rendendosi così disponibile per. Il piano di, però, non si è realizzato. Il secondo è Alessandro Bastoni, che ha ieri ha lamentato un fastidio ai flessori. ...