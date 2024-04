Udinese | allenamento a porte chiuse verso l’Inter Un assente

Si susseguono le notizie in vista di Udinese-Inter, partita in programma lunedì sera in Friuli. In particolar modo sulla difesa. A tal proposito, informa Sky Sport, Stefan de Vrij si avvia verso ... (inter-news)

L’Udinese anche oggi è scesa in campo per preparare in allenamento la prossima sfida di campionato in casa contro l’Inter. lavoro di scarico per la squadra e successivamente possesso palla, di ... (inter-news)