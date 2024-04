Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Gli ... (ilsole24ore)

Ucraina, 6 morti e 10 feriti in attacco russo a Kharkiv - Ucraina ancora sotto attacco. Le forze della Russia hanno lanciato oggi, 6 aprile 2024, un raid nell'oblast di Kharkiv durante le prime ore del mattino, uccidendo sei persone e ferendone altre dieci.adnkronos

Guerra in Ucraina, attacco di droni russi su Kharkiv: sei morti e dieci feriti. Resta alto l’allarme a Zaporizhzhia - Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina oggi 6 aprile 2024. La città di Kharkiv è stata colpita da diversi droni nella notte.tag24

Ucraina, Norvegia: "Non escludere a priori invio truppe" | Stoltenberg: "Espulse dalla Nato possibili spie russe" - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 773. La Gran Bretagna annuncia: "Niente truppe in Ucraina, ma più armi a Kiev, altrimenti perderà". Il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide, affer ...msn