Uccisa dall' ex dopo la telefonata alla polizia | Aiuto | mi insegue Gli agenti | Non siamo un taxi

Verissimo, ospiti oggi sabato 6 aprile e domani domenica 7 aprile - La puntata di domenica è caratterizzata dalla presenza di Ornella Vanoni. Quindi, intervista a Gino Cecchettin, che sta portando avanti una battaglia in difesa delle donne in nome di sua figlia Giulia ...adnkronos

Angelina Cristiane De Souza, l'ex reginetta di bellezza morta a Ostia: fermato il compagno, potrebbe averla spinta dalla finestra - Da reginetta di bellezza al baratro della droga, fino alla drammatica morte sull’asfalto di una strada di Ostia. Angelina Cristiane De Souza Soarez, l’italo-brasiliana 46enne volata ...leggo

Studentessa Uccisa da un tumore a soli 14 anni, il dramma di Aida: liceo in lutto - Pianella (Pescara) in lutto per la prematura scomparsa di Aida Delle Monache, di appena 14 anni. A darne notizia la mamma sui social. Non ce l’ha fatta, la giovane studentessa del ...leggo