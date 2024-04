Uccisa dalla moka mentre prepara il caffè in casa da sola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Palermo, 6 aprile 2024 - Celebrati oggi pomeriggio a Partinico i funerali della donna investita edall'esplosione della suadi. Lucia Taormina, insegnante in pensione di 66 anni di Borgetto, un centro con poco più di 7mila abitanti nella città metropolitana di Palermo, era stata trovata incosciente dal marito mercoledì. Subito era stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso con lesioni e ustioni, e in seguito trasferita al reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era deceduta dopo 24 ore di agonia. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri la Taormina era inda, quando evidentemente ha deciso dirsi un, un gesto normale di tutti i giorni a cui forse non si presta molta attenzione. ...