Tuttosport – “Salernitana non all’altezza della Serie A Chiediamo scusa”

(Di sabato 6 aprile 2024) 2024-04-06 01:33:22 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: All’Arechi, laconquista un punto rimontando il doppio vantaggio del Sassuolo. Un risultato che sta stretto agli uomini di Ballardini, che restano però ancora in corsa per la salvezza. I granata si portano invece a quota 15 punti, ma le dieci lunghezze di distacco dal Frosinone – che domenica ospiterà il Bologna – rendono complicato il piano rimonta. Uno scenario di cui si è detto consapevole Antonio Candreva, andato a segno dagli 11 metri nella gara contro i neroverdi, che pare essersi rassegnato all’idearetrocessione. La parole di Candreva “Non siamoA – ha dichiarato ai microfoni DAZN – . Le altre vanno piano e sembrano aspettarci, mentre noi andiamo in retromarcia. ...