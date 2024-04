Tutte le mountain bike per te che hai troppa voglia di pedalare outdoor | ma che non vuoi spendere una fortuna

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 6 aprile 2024) Sarà banale ricordarlo, ma andare inè effettivamente una cosa bellissima. Ma proprio stupenda, soprattutto quando inizia la bella stagione. Percorrere i sentieri in mezzo ai boschi, in collina o in montagna è il modo migliore per rigenerarsi nella natura, facendo sporte godendo di panorami superbi. E per affrontare sterrati, ciclovie e sentieri ci vuole la bici giusta, con telaio robusto, freni potenti e componenti capaci di reggere le sollecitazioni tipiche dei terreni accidentati. Proviamo a capirne di più. Conoscere i diversi tipi diper trovare le migliori Nonle MTB sono uguali. Ce ne sono diverse per tipologia e attività che si vuole fare. Più la bici è concepita per la discesa, più la la bici sarà pesante e costosa, vista la maggior ...