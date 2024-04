Turris-Avellino | i convocati di Pazienza | tegola alla vigilia

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Micheleha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 6 Palmiero, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 24 De Cristofaro, 33 Pezzella, 96 Rocca; Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj. REPORT Manuel Ricciardi nei giorni scorsi si è fermato per un fastidio muscolare successivamente al quale ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra. Ha già cominciato il programma di ...

Turris-Avellino, probabili formazioni: idea doppio attaccante per Pazienza - Blindata, infatti, la scorsa settimana la terza piazza con la goleada rifilata al Picerno, in caso di conquista della seconda posizione l'Avellino finirebbe per disputare un turno in meno nella fase ...ilmattino

Turris-Avellino, Pazienza: «A Torre per la continuità e i tre punti» - Conferenza stampa di rito per mister Michele Pazienza prima di Turris-Avellino, gara valevole per la 35esima giornata di campionato ...irpiniaoggi

L'appello dei tifosi della Turris per il derby con l'Avellino - La città di Torre del Greco è in fermento in vista del derby tra la Turris e l'Avellino, una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la salvezza della squadra biancorossa. I tifosi della Turris ha ...informazione