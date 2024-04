Turbo | come finisce il cartone del 2013? Esiste un sequel?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 6 aprile 2024) Tipico film d’animazione in grado di far innamorare grandi e piccini, “”, uscito nelè assolutamente da vedere. Diretto da David Soren, il protagonista viene vocalmente doppiato in originale da Ryan Reynolds. Prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito da 20th Century Fox, il film rappresenta il primo lavoro di regia per David Soren. Andiamo a scoprire trama e finale. Trama diLa storia segue, una chiocciola di nome Teo, che vive in un tranquillo orto di pomodori a Los Angeles insieme ad altre lumache. Nonostante il suo ambiente,sogna di diventare un grande pilota automobilisticoil suo eroe, il campione di Formula Indy Guy Gagné. Tuttavia, nessuno sembra capire il suo sogno, nemmeno suo fratello Chet. Un giorno,si ritrova ...