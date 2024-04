Tumore colon retto | meeting tra specialisti col supporto di Regione Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 aprile 2024) Grazzanise. Nella sala consiliare del Comune di Grazzanise si è svolta la seconda giornata itinerante diproctologia con riferimento alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento deldela cura dell’U.O.C. di Chirurgia Generale Pineta Grande Hospital. “Continuiamo a rafforzare il presidio di salute sul territorio con lo screening e l’aiuto di. Le iniziative come quelle di oggi vanno sostenute, così come gli imprenditori della Clinica Pineta Grande che hanno investito in questa provincia”, ha detto il presidente del Consiglio regionale della, Gennaro Oliviero, durante il suo intervento. “Il Consiglio regionale dellafarà il possibile per incrementare gli incontri fra medici e cittadini ed essere presenti dalle ...