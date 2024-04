Ttc | ultimo allineamento Ue-Usa prima delle elezioni Anatomia della cooperazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 aprile 2024) Barra dritta e pochi scossoni, perché forse si naviga verso una tempesta. Questa la direttive che sembra aver permeato l’ultima riunione del Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) a Leuven, alle porte di Bruxelles. Venerdì gli addetti ai lavori del forum semipermanente tra Stati Uniti e Unione europea hanno presentato una sfilza di progressi (nulla di rivoluzionario) e ribadito la vicinanza tra i due nella definizionenuove politiche digitali, in quello che potrebbe rivelarsi uno degli ultimi episodi di questo formato. Tra i campi in cui Ue e Usa si sono promessi maggiore collaborazione spicca quello dell’intelligenza artificiale. In una sezionedichiarazione congiunta, Washington e Bruxelles hanno reiterato il loro impegno per un approccio basato sul rischio – concetto che innerva l’AI Act europeo – e la volontà di sviluppare tecnologie IA ...