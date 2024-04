Trump critica Israele nella guerra a Gaza

Jill Biden attacca Donald Trump durante un discorso rivolto alle elettrici La First Lady Jill Biden ha colpito duramente l’ex presidente Donald Trump in un discorso focalizzato sulle questioni che ... (newsnosh)

Il governatore della Florida Ron DeSantis critica Nikki Haley per non aver deciso di appoggiare l’ex presidente americano Donald Trump per USA 2024. DeSantis critica Haley Il governatore della ... (periodicodaily)

Biden e Trump più duri con Netanyahu. Gli Usa chiedono a Israele «azioni immediate» per proteggere i civili - Il controverso piano per un’invasione di Rafah ha scatenato dibattiti tra gli Stati Uniti e Israele. Secondo fonti americane, il piano di spostare 1,4 milioni di civili a nord è considerato irrealisti ...thetamarind.eu

Apocalypse Trump. Salvini si aggrappa al peggior Donald di sempre - Che Trump fosse un completo outsider ... È su quest’ultima orrenda etichetta che The Donald si è concentrato negli ultimi giorni. Dopo le critiche ricevute dagli avversari Dem, tre giorni fa è tornato ...huffingtonpost

Trump critica per la seconda volta Netanyahu: "Israele sta perdendo la guerra della comunicazione" - Per la seconda volta in due settimane Donald Trump ha preso le distanze dagli israeliani. L'ex presidente, che per anni si è definito il suo strenuo difensore, ha detto che Israele «sta perdendo la gu ...globalist