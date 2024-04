Truffa Ue | altri 50 indagati Caccia ai complici nelle istituzioni e nei Servizi segreti

Dopo il caso del Pandoro Balocco, arrivano nuovi guai per Chiara Ferragni , indagata per Truffa aggravata anche per altri due prodotti: la vendita delle uova di Pasqua in collaborazione con Dolci ... (blogtivvu)

Ancona - Presi dalla Polizia i finti carabinieri che hanno truffa to una anziana signora del Poggio. Erano entrati in azione il 12 marzo assicurandosi un bottino di oltre 6mila euro: nel... (corriereadriatico)

Ancona - Presi dalla Polizia i finti carabinieri che hanno truffa to una anziana signora del Poggio. Erano entrati in azione il 12 marzo assicurandosi un bottino di oltre 6mila euro: nel... (corriereadriatico)

ROMA: 'acquista bagagli smarriti per soli 2 euro!', spopola la nuova Truffa su Facebook; come difendersi - Come riporta il Corriere della Sera, gli annunci, postati dagli autori di diverse pagine social fraudolente, si presentano come semplici inserzioni sponsorizzate, con una foto ben in vista di file di ...ilmeteo

"Mamma, ho rotto il telefono": ingannata e derubata - Medesima somma degli altri due. E, ovviamente, il sospetto ... è evidente, si è trattato di una Truffa. Questo è quanto accaduto in un paese dell’alto Polesine, il risultato della Truffa una cifra ...polesine24

Il prosciutto cotto in vaschetta: ecco cosa contiene davvero uno dei salumi più amati - Il Salvagente, leader nei test di laboratorio contro le truffe ai consumatori, questa volta ha preso in esame il prosciutto cotto ...gamberorosso