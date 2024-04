Truffa agli anziani | nonnina fa bloccare finto avvocato a Napoli

(Di sabato 6 aprile 2024). Signora finge di abboccare al tranello dele chiama il 112. Carabinieri arrestano 25enne. “Sono l’di suo figlio, è nei guai. La Guardia di Finanza l’ha fermato e servono 2mila euro per chiudere la faccenda”. Così aveva esordito al telefono parlando con una signora anziana. Questa volta nessun pensiero laterale o tecnica particolare. A. G., un 25enne di, si è servito del solito copione. Ha contattato una donna del ’46 e le ha raccontato del problema in cui era imbattuto il figlio. Con la signora aveva fissato un appuntamento a domicilio: sarebbe passato qualcuno a recuperare il denaro. L’incontro è stato organizzato, ma la ...

